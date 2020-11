Charles Hall ist neuer stellvertretender Geschäftsführer der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz (DRV) mit Sitz in Speyer. Wie die DRV am Freitag informierte, wurde der 49-Jährige am Morgen von der DRV-Vertreterversammlung gewählt. Nachdem sein Vorgänger Matthias Förster am 1. November zum Geschäftsführer aufgerückt war, ist die hauptamtliche DRV-Führungsspitze nun wieder komplett. Der 49-jährige Hall begann seine Laufbahn bei der DRV 1998 als Nachwuchskraft für den gehobenen Dienst. Zuletzt war Hall als Abteilungsleiter für den Bereich der Selbstverwaltung und das Management aller vier Reha-Kliniken, die die DRV betreibt, verantwortlich.