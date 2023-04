Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das ZimmerTheater hatte schon eine Premiere, Speyer.Lit hatte schon die erste Lesung. Am Freitag Abend erwacht auch das Konzertleben wieder. Und das mit einem besonderen Programm: Speyer.Kultur.Hoffnungsklänge. Die Besucher wählen ihre Lieblingsmusik.

Der Speyerer Dom war seit dem Beginn des zweiten Lockdowns im November die einzige Stätte in Speyer, in der öffentlich musiziert wurde – in 37 Musikalischen Andachten: ein großes Verdienst