Mit Chichester hat Speyer wieder eine englische Partnerstadt, eine gute Wahl. Jetzt gilt es, die Verbindung dauerhaft zu beleben.

Die Feierstunde im Historischen Ratssaal war nicht festlich, sondern humorvoll, geradezu herzlich. Daran hatten die englischen Gäste großen Anteil. Es war zu spüren: Sie kann passen, die Verbindung zwischen der Domstadt am Rhein und der Kathedralenstadt am Meer. Doch so ist es oft, wenn Verbindungen noch frisch sind. Da werden Bande geknüpft, Pläne geschmiedet, Freundschaften geschlossen und Reisen unternommen. Die Herausforderung ist, den Austausch zu verstetigen, ihn am Laufen zu halten, auch wenn der Honeymoon vorbei ist. Damit aus einer Schwärmerei eine feste Beziehung wird.