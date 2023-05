Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vergangenheit und Zukunft sind sich am Wochenende im Technik-Museum Speyer begegnet: Sturmtruppler aus dem Star-Wars-Universum und Steampunks aus dem 19. Jahrhundert haben sich als gleichermaßen beliebte Foto-Motive der Besucher beim Ersatz-Event für das abgesagte Science-Fiction-Treffen erwiesen. Wegen des Coronavirus übernahmen Darth Vaders Klonkrieger im Museum diesmal Sonderaufgaben.

Bei 13 Grad und bewölktem Himmel am Samstagnachmittag sind die Stormtroopers (Strumtruppler) in ihren weißen Kostümen oder besser Rüstungen nicht so schlecht gekleidet, wie wenn