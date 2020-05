Zwei Wochen lang waren keine neuen Fälle von Corona-Infizierten im Speyerer Stadtgebiet zu verzeichnen gewesen, am Donnerstag war es wieder soweit: In der Statistik, die das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises zum Stand um 15 Uhr veröffentlichte, standen 86 statt zuvor 84 Fälle.

Davon sei aber nur einer tatsächlich eine neue Infektion, informierte Lisa Eschenbach, Sprecherin der Stadtverwaltung. „Beim anderen handelt es sich um einen Altfall, der im System hängen geblieben ist.“ Er sei wahrscheinlich schon aus dem April. Somit ist auch unklar, ob der Wert von vier (Vortag: zwei) Personen, die noch nicht wieder genesen seien, stimmt. Eine Person (Vortag: vier) war am Donnerstag noch in Quarantäne. Es ist stets denkbar, dass es eine „Dunkelziffer“ an Infizierten gibt, die nicht erkannt sind oder als Verdachtsfall gelten, weil der Test auf das neuartige Virus noch auszuwerten ist.

