Am ersten Mai-Wochenende laden Ecovin- Weingüter in der Region zu Veranstaltungen ein. Am 4. und 5 Mai präsentiert das Bioweingut Mohr-Gutting in Neustadt-Duttweiler seinen neuen Jahrgang. Angeboten werden außerdem passende Speisen, Betriebsführungen und am Sonntagmorgen Live-Musik mit Seniorchef Franz Gutting an der Trompete. Am gleichen Wochenende stellt auch das Weingut Pflüger in Bad Dürkheim seinen Jahrgang vor. Jeweils um 11 Uhr startet dort eine Weinbergswanderung mit kulinarischen Kleinigkeiten, die eine Anmeldung erfordert. Am 1. Juni wiederholt das Weingut Pflüger diese Wanderung. Am 4. Mai von 12 Uhr bis 14.30 Uhr macht sich Habitat Weine in Bissersheim auf die Suche nach dem Weinbau der Zukunft. Auf einer Wanderung durch die Weinberge verkosten die Teilnehmenden Weine, anschließend ist der Weinkeller zur freien Verkostung geöffnet. Auch diese Weinwanderung wird wiederholt, am 25. Mai. Die Weine des Bioweinguts Rummel in Landau-Nußdorf lassen sich bei der Jahrgangsverkostung am 1. und 2. Juni kennenlernen. Dazu reicht das Weingut kleine Biohäppchen.