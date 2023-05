Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Corona-Lockdown hatte Einfluss auf Müllmengen. Die Stadtwerke gehen aber davon aus, dass dies sich wieder ausgleicht. Vorübergehend musste die Sammlung von Glas und Sperrmüll eingestellt werden. Beim Glas gab es eine Alternative, um Entlastung zu schaffen.

In den Monaten Januar bis Mai 2020 wurden im Vergleich zum gleichen Zeitraum in 2019 in allen Müllsparten leicht geringere Mengen auf den Abfallwirtschaftshof in der Franz-Kirrmeier-Straße