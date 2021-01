Elf weitere nachgewiesene Corona-Infektionen hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Mittwoch für Speyer registiert. Damit steigt die Anzahl der Personen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus infiziert haben, auf 1857. Davon gelten 1561 laut Land als wieder genesen. 44 Speyerer sind bisher im Zusammenhang mit einer Virusinfektion gestorben, am Mittwoch wurde kein neuer Todesfall gemeldet. Rein rechnerisch gelten laut Land somit 252 Fälle in der Domstadt als aktiv. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag für Speyer am Mittwoch bei 81,1 und damit erneut unter den Werten der Vortage (Dienstag: 85, Montag: 96,9).

