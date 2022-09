In der ersten Sitzung nach den Sommerferien hat die CDU Stadtratsfraktion die Nachfolgerin der zurückgetretenen Rosemarie Keller-Mehlem gewählt. Stadträtin Nadja Hattab (46) ist laut Mitteilung der CDU zur zweiten stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden neben Hans-Peter Rottmann gewählt worden.

Die 46-Jährige sitzt seit 2017 im Stadtrat und war nach Angaben der CDU bisher Vorsitzende des Beirats für Migration und Integration sowie die Vertreterin der CDU im Sozialausschuss. Mit ihrer Wahl zur Stellvertreterin werde sie nun auch Mitglied im Jugendhilfeausschuss. Dort war Hattab bislang bereits die Stellvertreterin von Maria Montero-Muth, die ebenso wie Rosemarie Keller-Mehlem in diesem Sommer aus der Fraktion ausgetreten ist. Der Fraktionsvorsitzende Axel Wilke zeigte sich mit der Wahl zufrieden: „Nadja Hattab verfügt über ein starkes Profil im Bereich Kinder, Jugend und Familie. Als Logopädin im Dienst des Kinderzentrums Ludwigshafen, einer Einrichtung mit dem Fokus auf Kindern und Jugendlichen mit verschiedenen Beeinträchtigungen, betreut sie zwei integrative Kindertagesstätten, darunter auch die Kita Pusteblume in Speyer“, so Wilke. Sie bringe deshalb viel Wissen in sozialer und Bildungs-Arbeit ein, von dem die Fraktion nun noch mehr profitieren könne. Wie es mit Keller-Mehlem und Montero-Muth im Stadtrat weitergeht, ist noch unklar. Beide sind derzeit fraktionslos.hest