Wer mit dem Bus vom Festplatz oder dem Bahnhof in die Speyerer Innenstadt will, muss künftig tiefer in die Tasche greifen. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich eine Erhöhung des speziellen City-Tarifs beschlossen – allerdings nicht ohne großen Protest einiger Mitglieder.

Wer mit der aktuellen Bus-Linie 561 etwa von der Jugendherberge, dem Bademaxx, dem Festplatz oder dem Bahnhof in die Innenstadt fahren will, zahlt für das Tagesticket beim Verkehrsverbund