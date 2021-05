2020 war der 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven. 2021 ist nun der 125. Todestag von Anton Bruckner. Der österreichische Komponist war und ist in der Domstadt vielfach mit seinen Kompositionen präsent. Auch prominente Musiker haben in Speyer sein Werk interpretiert.

2020 war ein (wegen Corona leider stark beeinträchtigtes) Beethoven-Jahr zum 250. Geburtstag des Meisters, dessen frühe Klavierkompositionen ja in Speyer verlegt wurden. 2021 gibt es eine ganze Reihe nicht unwichtiger Jahrestage in der Musik. Vor 500 Jahren starb der „Fürst der Musik“ Josquin Desprez, vor 450 Jahren wurde Michael Praetorius geboren, der vor 450 Jahren starb. Der italienische Barockmeister Tomaso Albinoni – bekannt durch das Adagio, das er gar nicht komponiert hat, sondern das viel später aus Themen von ihm arrangiert wurde – wurde vor 350 Jahren geboren und starb vor 270 Jahren. Nicht vergessen werden darf Camille Saint-Saens, dessen 100. Todestag sich 2021 jährt.

Nicht ganz so rund, aber auch nicht zu vernachlässigen ist ein anderer Gedenktag, der in zehn Monaten ansteht. Am 11. Oktober ist der 125. Todestag von Anton Bruckner.

In Speyer oft zu hören

In Speyer erklingen (nicht nur) im Dom seine Messen und Sinfonien immer wieder. Domkapellmeister Markus Melchiori dirigierte unter anderem die e-moll-Messe, Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald die f-moll-Messe im Herbst 2019 mit dem Evangelischen Oratorienchor der Pfalz. Leo Kraemer, der frühere Domkapellmeister, hatte stets viel Bruckner im Programm und bei PalatinaKlassik erst 2019 das Te Deum dirigiert.

2014 begann die Staatsphilharmonie in Speyer ihren von Karl-Heinz Steffens geleiteten Zyklus „Bruckner in den Domen“ – und hier beschloss sie ihn 2017 mit der Neunten und dem Te Deum in einem denkwürdigen Konzert.

Unter anderem Sir Roger Norrington und (vor 30 Jahren) Sir Georg Solti haben in Speyer Bruckner dirigiert.

Ein Streaming-Tipp

Vielleicht kann es ja in entspannteren Zeiten im Lauf dieses Jahres über Motetten, die hier ja beständig in Gottesdiensten gesungen werden, hinaus auch wieder Aufführungen großer Bruckner-Werke in der Stadt geben.

Bleibt im Moment also nur der Hinweis auf Streaming-Angebote. Und da gibt es noch bis zum Wochenende eine besondere Aufführung im Netz: Die achte Sinfonie c-moll aus dem Joseph-Keilberth-Saal des Konzerthauses Bamberg mit den Bamberger Symphonikern unter ihrem Ehrendirigenten Herbert Blomstedt. Dieser wird im Juli 94 Jahre alt. Bei dem im Oktober vor leeren Rängen aufgenommenen Konzert bietet der schwedisch-amerikanische Maestro eine epochale Wiedergabe der 90-minütigen Sinfonie und belegt, dass er als Bruckner-Interpret das Maß aller Dinge ist. Übrigens: Die Bamberger Symphoniker haben auch schon in Speyer gespielt. Das ist zwar schon über 55 Jahre her, aber damals war ihr langjähriger Chefdirigent am Pult, der in Karlsruhe geborene Joseph Keilberth, der auch ein großer Bruckner-Interpret war.

