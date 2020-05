Das Training wieder aufgenommen hat die BMX-Abteilung des RV Dudenhofen, mit rund 30 Mitgliedern eine der größten von Rheinland-Pfalz. Landes- und Vereinscoach Michel Grelak weiß allerdings nicht, „ob und wie es in der Corona-Zeit mit der Bundesliga weitergehen wird“.

Die Saison hätte am 14. und 15. Mai mit dem ersten und zweiten Renntag im hessischen Weiterstadt beginnen sollen und wäre mit dem dritten und vierten Durchgang von 12. bis 14. Juni in Plessa/Brandenburg weitergegangen. Beide Renntage fielen aus, ebenso der BaWü-Cup am 24. Mai in Welzheim östlich von Stuttgart, die für den 3. bis 5. Juli in Bispingen in der Lüneburger Heide vorgesehene deutsche Meisterschaft und die süddeutschen Titelrennen in Kornwestheim.

Noch Hoffnung

Der Bund Deutscher Radfahrer lasse zurzeit offen, ob die Bundesliga-Rennen vom 18. bis 20. September in Ingersheim bei Ludwigsburg und von 2. bis 4. Oktober in Esselbach/Main-Spessart-Kreis stattfinden.

Grelak: „Es fehlt die klare Linie des Verbandes. Es gibt keine Information“. Fünfmal in der Woche dürften jeweils fünf seiner überwiegend jungen Schützlinge zum Training auf die Bahn. „Mehr sind wegen der Epidemie nicht erlaubt“, meinte Grelak, der mit seinen Assistenten nun zusätzlichen Zeitaufwand betreibt.