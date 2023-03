Ärger auf offener Straße gab es am Mittwoch, 21 Uhr, in der Kurt-Schumacher-Straße, Ecke Im Erlich. Dabei hat ein 15-Jähriger laut Polizei eigentlich gute Absichten gehabt, als er einer unsicher wirkenden Frau, die ein Fahrrad schob, Hilfe anbieten wollte. Die 65-Jährige habe das fälschlicherweise als Angriff aufgefasst, woraufhin sich ein Streit entzündet habe. Ein Anwohner rief in der Folge die Polizei, die erteilte der Frau einen Platzverweis und stellte fest, dass sie zu alkoholisiert war, um weiterzuradeln. Dass sie ihren Drahtesel an Ort und Stelle zurücklassen musste, habe die torkelnde Frau zusätzlich aufbrausen lassen.