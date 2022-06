Martha Walter vom TuS Heiligenstein hat an der Seite von Elisa Mangold (VBC Haßloch) die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft der Unter-19-Jährigen in Germersheim gewonnen. Das Duo siegte in allen Spielen ungefährdet in 2:0 Sätzen.

Ein weiterer Titel ging an den TuS dank Lili Palenczat, die sich mit Liv Dobbertin auf eigenem Sand auf Pfalzebene bei der U18 vor Laura Akimow/Sophie Teichmann vom TSV Speyer durchsetzten Bei den Jungen belegten Marwin Hilarius/Emil Walter vom TSV in dieser Altersklasse in Germersheim den dritten Platz.

Die Speyerer Paarung Maximilian Herrmann/Liam Burkart schied nach einer Verletzung Herrmanns aus.