Bagger neben dem Hochhaus: Mit dem Erdaushub haben die Arbeiten für das neue Parkhaus der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz in Speyer-West begonnen. Angrenzend an die Josef-Schmitt-Straße und die Straße Am Wasserturm entstehen 181 zusätzliche Stellplätze für Mitarbeiter, die die Parkplatz-Situation im Viertel deutlich entspannen sollen. „Vier Geschosse in kompakter Bauweise wird das Parkhaus umfassen“, erklärt Sprecher Hans-Georg Arnold. Bauzeit: gut ein Jahr. Geschätzte Kosten: rund 3 Millionen Euro. Als Ausgleich für die Rodung des Baufelds sollen auf dem DRV-Areal neue „klimabeständige“ Bäume gepflanzt werden. Im Foyer des Hauptgebäudes in der Eichendorffstraße 4 bis 6 können sich Interessierte auf Info-Tafeln über das Projekt informieren.