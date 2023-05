Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nanu war der Name einer queeren Diskothek in Kaiserslautern, in der sich in den 1980-er und 90-er Jahren Homo-, Bi-, Inter- und Transsexuelle aus dem In- und Ausland getroffen haben. „Nanu?“ ist auch die Wanderausstellung über geschlechtliche Vielfalt in der Pfalz von der Antike bis heute betitelt, die in Speyer eröffnet wurde.

„Wenn es um geschlechtliche Vielfalt geht, geht es um Liebe.“ Davon ist der Historiker Christian Könne überzeugt. Gemeinsam mit dem Speyerer Kulturwissenschaftler Wolfgang Knapp