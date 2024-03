Ein untrügliches Zeichen dafür, dass Ostern näherrückt: Wenn in der Korngasse und Maximilianstraße menschliche Osterhasen umherhüpfen, kann das Fest der Auferstehung und der Schokolade nicht mehr weit sein. Claudia Kühn und Susanne Rees vom Weltladen in der Korngasse sind insofern Speyers Osterbotinnen 2024. Sie waren natürlich nicht in den Fellanzügen unterwegs, weil das so toll ist. Ihre Motivation liegt vielmehr darin, dass die Bedingungen im internationalen Kakaoanbau eben nicht so toll sind.

In vielen Ländern würden Arbeiter ausgebeutet, so der Weltladen, der darauf achtet, selbst nur fair gehandelte Schokolade anzubieten. Am Samstag hat er deshalb eine Aufklärungs- und Unterschriftenaktion für faire Preise und gegen Kinderarbeit im Kakaoanbau gestartet und auch dank dem Einsatz seiner Häsinnen fast 200 Unterschriften gesammelt. „Dieses Ergebnis zeigt das große Interesse am Thema an sich und darüber hinaus die Zustimmung der Passantinnen und Passanten, dass sich etwas ändern muss“, betont die Aktive Petra Exner-Tekampe.