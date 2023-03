Einblicke in seine beiden Weltraum-Missionen mit der US-Raumfahrtbehörde NASA und der russischen Weltraumorganisation Roskosmos gibt der französische Astronaut Michel Tognini bei einem Vortrag im Technik-Museum Speyer am Samstag, 25. März. Der 73-Jährige ist 1992 als Flugingenieur in Diensten der Europäischen Weltraumorganisation ESA mit einem Sojus-Raumschiff zur russischen Raumstation Mir geflogen. Gemeinsam mit russischen Kollegen absolvierte er dort bei der Mission „Antares“ fast 14 Tage lang ein russisch-französisches Experimentenprogramm aus den Bereichen Biomedizin, Technologie und Physik, wie das Technik-Museum mitteilt

1999 war Tognini an Bord der US-Raumfähre Columbia als Missionsspezialist im Einsatz. Die Hauptaufgabe der Crew bei der knapp fünftägigen Mission STS-93 bestand laut dem Museum darin, das „Chandra“-Röntgen-Observatorium in den Weltraum zu befördern. Tognini hält seinen Vortrag ab 14 Uhr im Museumsforum in Englisch. Der Zutritt ist nur mit einem gültigen Tagesticket und einer Sitzplatzreservierung möglich; Letztere gibt es am 25. März an den Museumskassen ohne weitere Kosten.