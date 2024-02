Die Bauarbeiten für den Spielplatz „Am Priesterseminar“ auf einer Grünfläche im Palmer in Speyer-Süd haben am Montag begonnen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, soll rund vier Wochen gearbeitet werden.

„Schon bald heißt es am Priesterseminar: klettern, schaukeln, toben“, schreibt die Stadtverwaltung und kündigt Bauarbeiten für einen neuen Spielplatz in Speyer-Süd an. Er entstehe rund um die Bebauung der Petronia-Steiner-Straße und sei Teil des Bund-Länder-Förderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“, das noch bis 2028 läuft. Demnach sollen eine Doppelschaukel mit Kleinkindsitz, eine Kletterkombination mit Bogenrampe, ein Steigstamm, eine gewundene Hängebrücke zwischen zwei Spieltürmen und eine Rutsche entstehen. Außerdem geplant: eine Sandspielhütte mit Aufzug, Schüttrohr und Spieltisch. Am Montag begannen laut Stadt die Erdarbeiten.

Ende Juni vergangenen Jahres war bereits die rund zwei Millionen Euro teure Fahrrad- und Fußgängerbrücke über der B39 zwischen Paul-Egell-Straße und Vogelgesang eröffnet worden, die ebenfalls Teil des Förderprogramms ist.

Der Weg zur Brücke und zum Fußweg entlang der B39 bleibe während der vierwöchigen Bauarbeiten begehbar, für kurzfristige Einschränkung bittet die Stadt in ihrer Mitteilung um Verständnis.