In das Dach des Neubaus am Historischen Museum, der gerade 30 Jahre alt ist, dringt seit Jahren Wasser ein. Eine der Folgen ist eine Schimmelproblematik. Seit 2015 kann dieser Teil des Museums nicht mehr genutzt werden. Abgezeichnet hat sich das Problem schon in der Bauphase, die auch von anderen Problemen belastet war.

Die vom Dom her markante Ansicht des Museums mit den Türmen stammt von 1910. Der Anbau, bei dem die Aufgabe hieß, architektonisch ansprechend und funktional zugleich zu sein, ist rund 80 Jahre jünger.