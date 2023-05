Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Impfzentrum in der Speyerer Stadthalle ist bis Donnerstag offen. Zuletzt hat es um Kurzentschlossene für Drittimpfungen geworben. Eine Seniorin war unerwünscht.

89 Jahre ist die Speyererin Elvira Burger alt. Sie wollte die Möglichkeit für eine Drittimpfung sechs Monate nach ihrer zweiten Spritze gegen das Coronavirus nutzen. Einer ihrer Söhne ist deshalb extra aus Saarbrücken nach Speyer gefahren, um die auf einen Rollator angewiesene Frau zu begleiten. „An der Pforte wurde vom dortigen Mitarbeiter dann konstatiert, dass sie ja ihre zweite Impfung am 26. März gehabt hätte. Damit seien am 24. September noch keine sechs Monate vergangenen, also habe sie auch keinen Anspruch auf eine Drittimpfung“, berichtet Alexander Burger, ein weiterer Sohn der Frau.

