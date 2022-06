Mehr als 500 Paare haben am Wochenende im Speyerer Dom ihr Ehejubiläum gefeiert. Gesegnet wurden die Verheirateten in insgesamt zwei Gottesdiensten – einem am Samstag und einem am Sonntag – von Domkapitular Franz Vogelgesang, dem Leiter der Abteilung Seelsorge im Bistum Speyer (unser Bild). Der geplante Empfang im nördlichen Domgarten sowie der Hochzeitswalzer mussten wegen der Corona-Pandemie ausfallen. „Als Veranstalter bedauern wir dies sehr, wir beobachten aber momentan die wieder stark steigenden Zahlen von Corona-Infektionen und nehmen Rücksicht auf die Gruppe der Hochbetagten“, erklärte dazu vorab Rita Höfer, zuständige Referentin für Ehe und Familien in der Abteilung Generationen und Lebenswelten im Bischöflichen Ordinariat. Am Samstag nahmen laut Mitteilung des Bistums 231 Paare an dem feierlichen Gottesdienst teil. 278 Paare seien es am Sonntag gewesen. Die meisten der Jubelpaare (194) feiern in diesem Jahr ihre „Goldene Hochzeit“. 26 Paare blicken auf 55 Jahre, 101 Paare auf 60, 14 Paare auf 65 und zwei Paare auf 70 und mehr gemeinsame Jahre zurück. Ihr „silbernes“ Ehejubiläum feierten im Dom 46 Paare, 21 danken für 30 Ehejahre, 42 für 40 Jahre und zwölf für 45 gemeinsame Jahre. Die „Feiern der Ehejubiläen“ fand in diesem Jahr zum 14. Mal im Dom statt. Einzig im Jahr 2020 wurde die Feier abgesagt. Die Gottesdienste standen unter dem Motto „Liebe miteinander leben“.