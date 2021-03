Gegen 18.30 Uhr wurde die Feuerwehr Speyer am Dienstag zu einem Einsatz am Neuen Rheinhafen alarmiert. Laut Mitteilung der Feuerwehr trat „ein niedriger zweistelliger Literbetrag“ Gasöl (Agrardiesel) infolge eines undichten Flansches bei der Entladung eines Tankmotorschiffs aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr sei der Produktaustritt jedoch bereits von der Besatzung des Schiffes gestoppt gewesen. Die Feuerwehr brachte laut Mitteilung mit Hilfe ihres Mehrzweckbootes eine Ölsperre aus und trieb das ausgetretene Gasöl in eine Ecke des Hafens, wo es am Mittwochmorgen von einer Fachfirma aufgenommen und entsorgt worden sei. Laut Einsatzleiter Markus Detzner bestehen keine andauernden Gefahren. 29 Personen seien im Einsatz gewesen.