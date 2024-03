[Aktualisiert 16.08 Uhr] In der Nacht zum Mittwoch ist ein Wohnmobil ausgebrannt. Am Mittwochvormittag brannte ein Auto. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Brandstiftung. Nach ersten Schätzungen habe das Feuer am Wohnmobil einen Schaden von 40.000 Euro verursacht. Laut Polizei konnte die Feuerwehr den Brand löschen, das Wohnmobil der Marke Fiat, das in der Spieser Landstraße stand, wurde jedoch völlig zerstört. Die Ursache für den Brand ist noch unklar, so die Polizei. Sie hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Am Mittwochvormittag ist es erneut zu einem Brand gekommen: Gegen elf Uhr geriet ein Opel in Brand, der in der Kaiserstraße geparkt war. Die Flammen sind laut Polizei aus dem Kofferraum geschlagen. Ein Passant bemerkte das Feuer, und die brennenden Gegenstände konnten aus dem Kofferraum genommen werden. Das Feuer habe schnell gelöscht werden können. Auch hier hat die Polizei Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet. Ob der Autobrand in Zusammenhang mit dem ausgebrannten Wohnmobil steht, kann die Polizei noch nicht sagen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06894 1090 zu melden.