Im Ria-Nickel-Tierheim in Homburg leben zu viele Tiere auf zu wenig Platz. Außerdem kann es seine Kosten nicht mehr stemmen. Das möchte die Stadt jetzt ändern.

Licht am Horizont für Tiere und Helfer. Die Homburger Verwaltung soll nach einmütigen Willen des Stadtrates prüfen, in welcher Form das Ria-Nickel-Tierheim in Homburg-Erbach unterstützt