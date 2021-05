Das Saarland arbeitet mit französischen Stellen beim Bau einer Fischtreppe in der Blies bei Habkirchen (Gemeinde Mandelbachtal) zusammen. Die Blies bildet dort die Staatsgrenze zwischen Deutschland und Frankreich. Das Saarbrücker Umweltministerium unterstützt die französische Firma SCI Hydro Lorraine beim Bau der sogenannten Fischaufstiegsanlage mit knapp 59 000 Euro. SCI Hydro Lorraine betreibt in Frauenberg, auf der französischen Seite der Blies bei Habkirchen, eine Wasserkraftanlage mit Turbinen. Damit Fische dort weiterhin in der Blies schwimmen können, wird die Aufstiegsanlage gebaut. Diese hilft auch anderen Kleinlebewesen, die Fluss-Etappe mit dem Kraftwerk zu überwinden.