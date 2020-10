Bei der fünften Teilnahme der Kreisstadt Homburg am der Kampagne Stadtradeln kamen 17 Teams mit 548 Radlern zusammen. Das waren 244 Teilnehmende mehr als 2019. Sie sammelten in den drei Wochen stolze 97 378 Fahrradkilometer.

Damit haben die Radler gegenüber dem Auto 14 315 Kilogramm des klimaschädlichen Kohlendioxid (CO2) gespart, sagte Stadt-Sprecherin Linda Barth. Das sei fast ein Drittel mehr als im vergangenen Jahr. Allein die fünf Schulteams, die mit 411 Teilnehmern an den Start gingen, sparten mit ihren 56 513 geradelten Kilometern 8308 Kilogramm CO2 ein.

Für diese Leistung hat die Stadt Homburg die Stadtradler am Donnerstag im Waldstadion geehrt. „Sehr stolz sind wir, dass in diesem Jahr fünf Schulen teilgenommen haben, das ist sehr vorbildlich“, so die Homburger Beigeordnete Christine Becker. Am Ende stehe außerdem ein sehr guter sechster Platz im Ranking aller 44 Teilnehmer-Städte. In der Tabelle der Kommunen zwischen 10 000 und 49 999 Einwohnern belege Homburg sogar den Spitzenplatz bei den gefahrenen Kilometern.

Jedes Team erhielt eine Urkunde, mehrere Sattelschütze sowie einen kleinen Geldbetrag. Bei den Schulen legte das saarländische Umweltministerium für die beste Schule noch 250 Euro drauf, sodass 450 Euro zusammenkamen.

Geehrt wurden: