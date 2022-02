Am Amtssitz des saarländischen Ministerpräsidenten ist ein Kondolenzbuch für die beiden Polizisten aus dem Saarland, die am Montag bei Kusel ermordet wurden, ausgelegt worden. Am Freitag, 4. Februar, findet um 10 Uhr eine saarlandweite Schweigeminute statt.

Wie die Staatskanzlei des Saarlandes mitteilte, kann sich jeder ins Kondolenzbuch eintragen, der das möchte. Die Möglichkeit besteht am Freitag und Samstag jeweils von 10 bis 18 Uhr. Das Buch liegt im Foyer der Staatskanzlei, Am Ludwigsplatz 14, in Saarbrücken aus. Als erste trugen sich am Donnerstagmittag Ministerpräsident Tobias Hans, Landtagspräsident Stephan Toscani, Roland Rixecker als Präsident des Verfassungsgerichtshofs, Innenminister Klaus Bouillon und Natalie Grandjean, die Vizepräsidentin der Landespolizei, ein.

Theophil Gallo, Landrat des Saarpfalz-Kreises, ruft dazu auf, sich der landesweiten Schweigeminute zum Gedenken der getöteten Polizisten um 10 Uhr am Freitag anzuschließen. Die Kirchen werden gebeten, zum Gedenken an die getöteten Polizisten die Glocken läuten.