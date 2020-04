Seit Montag, 20. April, fahren in Homburg die Stadtbusse der Linien 514 und 515 wieder ihre standardmäßige Route. Nach Auskunft der Stadtverwaltung werden nun wieder alle Haltestellen in Erbach bedient. Die Straßenbaustelle an der Eisenbahnbrücke am Bahnhof in Erbach ist in Richtung Industriegebiet/Michelin weitergewandert. Auskunft erteilt das Stadtbusbüro unter 06841/101-801.