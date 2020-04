Die Feuerwehr wurde am Freitag gegen 14.45 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in die Saar-Pfalz-Straße nach Jägersburg gerufen. Vor Ort brannte ein Mülltonnenunterstand und die hintere Dachstuhlecke eines Wohnhauses. Laut Polizei wurde das Feuer vermutlich durch unsachgemäßen Umgang mit einem Unkrautbrenner ausgelöst, den ein Hausbewohner zuvor benutzt hatte. Zum Glück verlief der Brand glimpflich. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle und konnte so größeren Schaden am Wohnhaus verhindern. Nach Aussage der Polizei wurde niemand verletzt. Die B 423 war an der Einmündung der L 118 für zwei Stunden gesperrt.