In der Diskussion um den Anschluss großer Industriebetriebe wie Michelin und Bosch an die A 6 übt das Bundesverkehrsministerium (BVMI) Druck auf den Homburger Stadtrat aus. Der Rat soll seine Beschlüsse möglichst schnell ändern und der vom Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) und dem Ministerium favorisierten Streckenführung zustimmen, bevor die Innenstadt am Ende gar nicht vom Schwerlastverkehr entlastet werden könne.

Die Diskussion währt schon lange. Es standen verschiedene Vorschläge und Varianten zur Diskussion, wie der Lastwagen-Verkehr der großen Industriebetriebe in