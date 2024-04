Schauer, Graupel und Schnee: Der Frühling lässt diese Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland weiter auf sich warten. Aber die Meteorologen geben Hoffnung auf besseres Wetter.

Offenbach (dpa/lrs) - Der April zeigt sich in Rheinland-Pfalz und im Saarland weiter von seiner ungemütlichen Seite mit Schauern, Graupel und Schnee in den höheren Lagen. Allerdings wird es nach den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zum Ende der Woche hin wärmer und freundlicher. Am Wochenende soll es dann wieder frühlingshafte Höchsttemperaturen von 20 Grad geben und vielerorts niederschlagsfrei bleiben.

Am (heutigen) Mittwoch gibt es noch häufige Schauer und vereinzelte Graupelgewitter bei Höchstwerten zwischen 4 und 11 Grad, wie der DWD in Offenbach mitteilte. Die kommende Nacht wird demnach vielerorts wieder frostig mit Tiefstwerten von minus einem Grad. Am Donnerstag sieht das Wetter ganz ähnlich aus, bevor es am Freitag dann laut Vorhersagen bereits bis zu 14 Grad warm werden könnte. Es drohe dann nur noch örtlich etwas Regen.

