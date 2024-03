Vor dem geplanten Start zum Wintersemester 2024/25 laufen im Saarland die Vorbereitungen für die Umsetzung eines rabattierten Deutschlandtickets für Studierende im Saarland.

Alle vier Hochschulen im Land müssten noch eigene Verträge mit dem saarländischen Verkehrsverbund abschließen beziehungsweise den Semesterticketvertrag anpassen, so das Wissenschaftsministerium in Saarbrücken. Laut Ministerium hatten die Studierendenparlamente und die Hochschulen im Februar für die Einführung des rabattierten Tickets gestimmt. Damit erhalten alle Studentinnen und Studenten ab dem Wintersemester 2024/25 mit ihrer Immatrikulation für 60 Prozent des Regelpreises, der derzeit bei 49 Euro liegt, das Deutschlandticket. Fällig werden damit pro Semester 176,40 Euro, also umgerechnet 29,40 Euro pro Monat.

Bis dahin können Studenten ihr landesweit gültiges Semesterticket für 22,17 Euro im Monat bis zum Preis des Deutschlandtickets aufstocken