Am Dienstagnachmittag, 16. Februar, hat es in einem Mehrfamilienhaus im Saarbrücker Stadtteil Burbach gebrannt. Das Feuer in der Fenner Straße rief Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Großeinsatz auf den Plan. Ein Bewohner musste mit der Drehleiter aus dem Obergeschoss gerettet werden, zwei Personen über das Treppenhaus. Drei Menschen wurden verletzt.

Nach Feuerwehrangaben war der Brand in der Küche ausgebrochen, von wo aus er sich schnell ausbreitete. Zur Brandursache werden bis dato noch keine Angaben gemacht. Dichter Rauch habe das ganze Haus in Mitleidenschaft gezogen, nun sei es nicht mehr bewohnbar. Immerhin sollen die vielen Schaulustigen, die den Einsatz beobachteten, die Helfer nicht bei der Arbeit behindert haben.

Die Feuerwehr berichtet, dass am Dienstag um 13.37 Uhr der erste Alarm einging. Dann sei in der Notrufzentrale bereits eine Vielzahl an Anrufen registriert worden. Nach Auskunft des Einsatzleiters der Feuerwehr sahen die Helfer schon von Weitem eine Rauchsäule hoch über Burbach. In der Fenner Straße schlugen die Flammen aus dem Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses.

Die Saarbrücker Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Malstatt-Burbach waren ebenso im Einsatz wie der Notarzt und die Besatzung von vier Rettungswagen. Neben den Verletzten mussten sich die Helfer auch um unverletzte, aber sichtlich geschockte Anwohner kümmern.

Die Saarbrücker Berufsfeuerwehr war mehr als eine Stunde lang am Einsatzort in Burbach gebunden, obwohl der Brand als solcher schon nach 20 Minuten gelöscht war.