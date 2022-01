Bis aufs Dach und ein paar Elektroarbeiten ist die Komplettsanierung des Walsheimer Dorfgemeinschaftshauses, die 2019 begonnen wurde, fast abgeschlossen.

Knapp 285.000 Euro hatte Saar-Innenminister Klaus Bouillon (CDU) im Gepäck, als er jetzt nach Walsheim zum Dorfgemeinschaftshaus kam, das gerade saniert wird. Insgesamt 750.000 Euro wird der Ausbau der ehemaligen Schule kosten, die von Ortsrat, Dorfgemeinschaft und etlichen Vereinen genutzt wird.

„Corona hat uns hier in die Karten gespielt“, sagte Bürgermeister Michael Clivot (SPD). Hatte es doch in den vergangenen zwei Jahren wegen der Pandemie kaum Veranstaltungen gegeben, mit denen die Vereine aus der Baustelle Dorfgemeinschaftshaus hätten ausweichen müssen.

Einmal Schweden - Walsheim und zurück

In normalen Zeiten treffen sich das Rote Kreuz, der Jugendclub, der Kleintierzuchtverein und der Ortsrat im ehemaligen Schulhaus. Dort wurde in den vergangenen beiden Jahren eine Brandmeldeanlage installiert. Auch die neuen Toiletten waren längst überfällig und die Damentoilette präsentiert sich jetzt behindertengerecht. Dank einer großen, seitlich angebauten Stahltreppe ist inzwischen der wichtige zweite Fluchtweg neben dem Treppenhaus Wirklichkeit. Und eine Rampe, die unter anderem für Rollstuhlfahrer geeignet ist, ermöglicht barrierefreien Zugang ins Erdgeschoss. Die Böden wurden erneuert, alle Wände gestrichen und eine Küche im Erdgeschoss eingerichtet.

Den alten, nicht so ganz brandschutzkonformen Trennvorhang zwischen zwei ehemaligen Schulsälen ersetzt eine feuerpolizeilich einwandfreie Trennwand aus Metall, die sich auch wegschieben lässt. Eine zweite solche Trennwand, die das Stuhllager vom Saal abtrennen soll, musste kurz nach ihrer Ankunft aus Schweden direkt wieder zurückgeschickt werden, weil sie beschädigt war.

Neue Heizung ersetzt alten Gasbrenner

Neu gemacht wird auch das Dach. Am Dachstuhl sind zurzeit die Dachdecker zugange. Die alten Eternit-Platten haben ausgedient und werden durch gedämmte Dachelemente aus Trapezblech ersetzt. Und an die Stelle der Gasbrennanlage im Keller haben Installateure jetzt eine moderne, verbrauchsärmere Heizungsanlage gesetzt.

„Es ist äußerst wichtig, dass wir die Kommunen finanziell entlasten, damit notwendige Arbeiten an öffentlichen Gebäuden möglichst zeitnah ausgeführt werden können und diese den Bürgern dann schnellstmöglich wieder zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund freue ich mich, dass wir die Gemeinde Gersheim bei der Finanzierung der Umbaumaßnahmen unterstützen können“, meinte Innenminister Klaus Bouillon (CDU).

Minister zeigt sich kurz angebunden

Bei seinem Besuch in Walsheim am 13. Januar war der Minister kurz angebunden, weil er schon zum nächsten Termin musste. Das Umweltministerium hat 400.000 Euro Fördergelder zugesagt, Bouillons Innenministerium bringt weitere knapp 285.000 Euro ein. Insgesamt liegt dadurch der Eigenanteil der Gemeinde bei rund 100.000 Euro, die laut Michael Clivot über mehrere Jahre verteilt in den Haushalt eingestellt wurden.