In nicht wenigen Klassenräumen sind die Fenster schon seit Jahrzehnten bombenfest zugenietet. Öffnen lassen sie sich nicht, was in Corona-Zeiten gerade bei der Rückkehr zum Präsenzunterricht Sorgen bereitet. Für solche Säle schafft der Saarpfalz-Kreis nun mobile Luftreinigungsgeräte an. Und hat nach Starkregen ein Problem mit einer Schule im Bliesgau.

Das Unwetter vom 22. auf den 23. Juni mit Starkregen hat die Mandelbachtal-Schule in Ommersheim schwer in Mitleidenschaft gezogen. Vor dem Kreistag des Saarpfalz-Kreises berichtete Landrat