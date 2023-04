Zum zweiten Mal nach der Corona-Zeit findet die Braunacht nicht mehr nur digital daheim am Computer statt. Am 29. April wird in der Homburger Altstadt gefeiert.

Auch in diesem Jahr hat die Karlsberg-Brauerei wieder für die Braunacht drei eigens zubereitete Biersorten vorbereitet, die zu anderen Zeiten nicht im Ausschank erhältlich sind. Verkosten kann man die drei Braunacht-Biere am Samstag, 29. April, unter freiem Himmel beim Fest auf dem historischen Marktplatz, im Brauerei-Ausschank „Alte Schlosserei“ mit 20 Zapfhähnen in der Karlsbergstraße sowie in den Homburger Gaststätten „Marktgässje“, „Old Dublin“, „Cash“, „Ingos Bistro“, „Stehschoppe“, „Ohlio“, „Kayas Burger“ und im Vereinsheim des Tennisclubs Blau-Weiß am Waldstadion. In den teilnehmenden Gaststätten wird Livemusik geboten.

Der Brauerei-Ausschank »Alte Schlosserei« öffnet zur Braunacht für die Bevölkerung. Foto: Gerhard Müller

Den Auftakt macht der öffentliche Fassanstich um 16 Uhr auf dem Marktplatz; dort tritt die Band Roastbeat auf. Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Abstimmung darüber, welches der drei Sonder-Biersorten den Besuchern am besten schmeckt. Ausgeschenkt werden diesmal ein „Leichtes Helles“, ein „Belgisches Witbier“ und ein „Dunkles Kellerbier“. Die Siegersorte vom Vorjahr – das „Karlsberg Pale Ale“ – gelangt in diesen Tagen für einen begrenzten Zeitraum in den Getränkehandel.

Erstmals auch in Kaiserslautern

Nach der Veranstaltung in Homburg wird die Braunacht mit demselben Festkonzept in diesem Jahr noch in vier weiteren Städten veranstaltet: am 20. Mai in Saarlouis, am 3. Juni erstmals in Kaiserslautern, am 24. Juni in Merzig und am 9. September in St. Wendel.