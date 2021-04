Am Tag der Pressefreiheit, dem 2. Mai, wird in Homburg online diskutiert. In einer Matinee widmen sich die Siebenpfeiffer-Stiftung und saarländische Medienschaffende der „schnellen Lüge“ in den neuen digitalen Medien.

„Die neuen digitalen Medien ermöglichen zunehmend und einfach die Chance auf die ,schnelle Lüge’, dies zu Lasten von Wahrheit, Respekt und Vernunft. Es ist höchste Zeit, diese Problematik zu diskutieren und Lösungen zu finden.“ Theophil Gallo, Vorsitzender der Siebenpfeiffer-Stiftung und Landrat des Saarpfalz-Kreises, erläutert so den Hintergrund der Matinee am Sonntag, 2. Mai, dem Internationalen Tag der Pressefreiheit.

Anlässlich dieses seit 1994 jährlich stattfindenden Aktionstages veranstalten die Homburger Siebenpfeiffer-Stiftung, die Landesmedienanstalt Saar und der Saarländische Journalistenverband von 11 bis 12 Uhr eine Online-Podiumsdiskussion. „Demokratie – Respekt – Wahrheit: Wege zu einem neuen digitalen Miteinander“ lautet deren Titel. Marina Weisband, Politikerin und Netzaktivistin, Frank Überall, Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes, Hermann Josef Schmidt, Präsident des Saarländischen Städte- und Gemeindetages, Ruth Mayer, Direktorin der Landesmedienanstalt Saar, und Theophil Gallo nehmen teil.

„Hass und Hetze nehmen zu“

„Medienschaffende und Personen des öffentlichen Lebens sind zunehmend Angriffen und Bedrohungen ausgesetzt. Hass und Hetze im Internet nehmen bei der Ausübung journalistischer und politischer Arbeit zu“, heißt es in der Einladung zu der Veranstaltung. Anliegen der Initiatoren ist es, das öffentliche Bewusstsein für diese Problematik zu schärfen und die Kultur der Anerkennung, des Respekts und der Menschenwürde auch in der digitalen Welt zu schützen und zu praktizieren.

Die Diskussion wird moderiert von der SR-2-Redakteurin und Autorin Katrin Aue.

Info