Die Männerchorgemeinschaft Vorderpfalz wächst. Anlässlich eines Ehrungsabends beim MGV Heßheim berichtete dessen Vorsitzender Manfred Sippel von Neuzugängen in den vergangenen Wochen.

Der Bericht der RHEINPFALZ Anfang August über die Umbenennung der Singgruppe und deren Ausweitung über die Region Frankenthal hinaus habe dem Chor bis jetzt zwei neue Sänger gebracht, so Sippel. Weitere seien herzlich willkommen. Geprobt wird donnerstags von 19 bis 20.30 Uhr in der Gerhart-Hauptmann-Straße 65 beim Liederkranz Heßheim. Wer mitmachen möchte, meldet sich bei Manfred Sippel unter Telefon 01575 1348345 oder per E-Mail an ma.sip@web.de. Einfach vorbeikommen geht auch.

Treue Vereinsmitglieder geehrt

Der Männergesangverein Liederkranz Heßheim hat am Freitag im Sängerheim langjährige Mitglieder und Sänger geehrt. Der Kreisvorsitzende des Chorverbands der Pfalz, Wilfried Bierhenkel, zeichnete Hans Klink, Norbert Bauer für 40 Jahre und Siegfried Weidner, Dieter Ort und Heribert Müller für 60 Jahre aktives Singen im Chor aus. Manfred Sippel würdigte weitere Vereinsmitglieder für ihre Treue zum Liederkranz. Für 65 Jahre Mitgliedschaft wurden Karlheinz Bäcker und Rudi Eberle ausgezeichnet.