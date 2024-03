Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei dem Wintereinbruch im Januar hat eine dicke Eis- und Schneeschicht auch Fahrradwege in Böhl-Iggelheim bedeckt, die viele Kinder und Jugendliche als Schulwege nutzen. Die sollten künftig unbedingt geräumt werden, forderte die SPD-Fraktion und löste damit in der Ratssitzung am Donnerstag eine muntere Debatte aus.

„Bei Schnee und Eis sollen die wichtigen Fuß- und Fahrradwege in Richtung Schule und Bahnhof so früh wie möglich von der Gemeinde geräumt werden“, beantragten die