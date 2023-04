Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Keine besonderen Vorkommnisse in Mutterstadt – so das Fazit der Polizeiinspektion (PI) Schifferstadt zur Kriminalität im Jahr 2021. Die ist wieder leicht gesunken. Und dennoch gibt es Ärger in der Ortsmitte, mal wieder. Die Gemeinde will gegensteuern.

3819 Straftaten passierten 2021 im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Schifferstadt (PI). Das sind sechs Prozent weniger als 2020, „was hauptsächlich auf die Einschränkungen