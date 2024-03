Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie groß ist das Risiko, dass bei einem Hochwasser der Deich in der Verbandsgemeinde Rheinauen überspült wird? Diese Frage wird vor allem in Altrip und in Otterstadt immer wieder gestellt. Zuletzt waren politisch Verantwortliche deshalb bei einer zuständigen Landesbehörde und kamen mit einem Ergebnis zurück.

Otterstadts Ortsbürgermeister Bernd Zimmermann (CDU) berichtete zuletzt in einer Ausschusssitzung von einem Treffen mit Hannes Kopf, Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion