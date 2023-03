Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schon zu Beginn der Weinlese ist klar: Der Hitzesommer hat Spuren hinterlassen. Fehlender Regen ist aber nicht das Einzige, was das Geschäft mit dem Rebensaft belastet.

Am Donnerstag hat die Weinlese bei Gerald Binder in Gerolsheim mit dem Grauburgunder begonnen. Am Vortag hat er noch mal Proben genommen, um die Qualität zu prüfen. „Es wird 20 bis 30 Prozent