Zum fünften Mal ist die Hauptwasserleitung in der Hauptstraße in Großniedesheim am Donnerstagabend gerissen. Schon zuvor war beschlossen worden: Es müssen andere Lösungen her.

Das Gute zuerst: Rohrbuch Nummer fünf ereignete sich an der Ecke Heppenheimer Straße, räumlich zwischen Rohbruch zwei und drei. Da dort schon gesperrt ist, wird der Verkehr nicht noch weiter eingeschränkt.

„So langsam haben wir ja Routine“, kommentiert Bürgermeister Michael Walther (SPD) die Lage mit einer Prise Sarkasmus. Am Donnerstag gegen 19.45 Uhr sitzt er in einer Ratssitzung, als sein Handy klingelt. Ein Anwohner meldet eine kleine Menge Wasser, die aus der Straße komme. Walther unterbricht die Sitzung, ruft die Stadtwerke an und inspiziert die Stelle. Um 20.15 Uhr kommt es dann zum kompletten Rohrbruch, Wasser schießt plötzlich aus dem Asphalt. Da die Stadtwerke schon vor Ort sind, ist die Leitung schnell abgedreht, nur wenige tausend Liter Wasser treten diesmal laut Walther aus. Es reicht aber aus, um die Baustelle erneut zu fluten. Die Gruben müssen wieder ausgepumpt werden. Zehn Haushalte bleiben bis Freitagmittag ohne Wasser.

„Zum Glück sind die Schäden diesmal überschaubar, aber schön ist es natürlich trotzdem nicht“, sagt der Bürgermeister, der versucht, der Situation mit Galgenhumor zu begegnen – etwas anderes bleibe dem Dorf ja auch nicht übrig. Er sei froh, dass die Bewohner vergleichsweise entspannt mit ihrem Unglück umgehen, und will nun an den Landesbetrieb Mobilität herantreten, um künftig eine Geschwindigkeitsbegrenzung in der Hauptstraße durchzusetzen, damit Erschütterungen im Untergrund minimiert werden.

Schon vor dem erneuten Riss war geplant, eine oberirdische Notleitung an den Stellen aufzubauen, an denen die Straße geöffnet ist, teilen die Stadtwerke mit. Dies werde nun weiter vorangetrieben. Am Zeitplan für die Bauarbeiten will man festhalten, ab 10. Juni soll die Sperrung in Richtung Heuchelheim, Beindersheim und Heßheim aufgehoben werden. In Richtung Kleinniedesheim dauern die Arbeiten voraussichtlich bis in den August. Mittelfristig möchte Walther erreichen, dass die gesamte Leitung in der Hauptstraße ausgetauscht wird.

Termin

Baustellenbegehung am Sonntag, 22. Mai, ab 11 Uhr etwa stündlich. Treffpunkt: Friedenshalle.

