Frühlingsausflüge, Treffen mit Freunden, Arbeiten im Büro – vieles ist derzeit nicht möglich. Doch ein gutes Buch lesen, das bleibt auch in der Corona-Zeit ein erlaubter Genuss. Die RHEINPFALZ hat die aktuell noch geschlossenen Büchereien im Speyerer Umland um Lesetipps gebeten. Heute die Empfehlungen aus Otterstadt und Lingenfeld.

Remigiusbücherei Otterstadt

Alle drei Romane, welche Büchereileiterin Ute Straßer und ihre Mitarbeiterinnen ausgewählt haben, sind auch in der Onleihe des Bistums Speyer erhältlich. Die Onleihe des Bistums wird in Zeiten der Corona-Pandemie wöchentlich mit neuen E-Books und E-Audio bestückt. Die Remigiusbücherei hat laut Straßer rund 150 E-Book-Leser unter ihren Nutzern. Ob die Anzahl in der Corona-Krise angestiegen ist, lasse sich noch nicht sagen, da die aktuellen Zahlen aus Speyer noch nicht vorlägen. Hier die Tipps der Remigiusbücherei:

„Abendmahl für einen Mörder“ von Uwe Ittensohn

Mit überraschenden Wendungen, unterstützt von seiner kriminalistisch begabten Untermieterin, geht André Sartorius einem Steinwurf auf ein Auto von einer Brücke nach. Doch es gibt mysteriöse Nachrichten, theologische Texte, Hinweise am Dom, ein weiteres Mordopfer. Sein Freund, der Kriminalhauptkommissar Achill, braucht Unterstützung. Wo ist der Zusammenhang, wie gehören die scheinbar einzelnen Puzzleteile zusammen? Gerne habe ich mich von dem Speyerer Stadtführer André Sartorius mitnehmen lassen in die Straßen, Cafés und Weinstuben Speyers, habe am Domplatz verweilt, den Blick auf den Dom gerichtet. Das hat gut getan in dieser Zeit zu Hause. (Gmeiner-Verlag)

Büchereimitarbeiterin Helga Hille

„Die Muse von Wien“ von Caroline Bernard

Das Buch ist ein Frauenroman und spielt im 19./20. Jahrhundert in Wien. Er gibt Einblicke in das Leben der Wiener Gesellschaft, insbesondere des wohlhabenden Bürgertums und in die Künstlerszene. Alma Schindler, Tochter des Malers Emil Schindler, hat regen Umgang mit vielen dieser Künstler. Sie verliebt sich in Gustav Klimt, heiratet aber dann, noch sehr jung, den berühmten Komponisten und Dirigenten der Wiener Hofoper Gustav Mahler, der besessen von seiner Musik ist. Sie gibt für ihn ihre eigenen Interessen, das Klavierspielen und Komponieren, auf, ordnet sich ihm unter und kümmert sich nur noch um seine Belange. Trotz allem bleibt Alma eine selbstbewusste Frau, die zuweilen ein einsames, dann wieder turbulentes Leben führt mit vielen Reisen bis Amerika. Im Laufe ihres Lebens erleidet sie aber auch viele schwere Schicksalsschläge.Alma Mahler zeigt uns, dass man sich durch schlimme Zeiten, wie Krankheit und Verlust, durchkämpfen muss und sich nicht entmutigen lassen darf. Mir gefällt, dass es sich hier um historisch belegte Personen handelt, auch wenn sicher einiges hinzugefügt wurde. Das Buch hat mein Interesse auch an anderen Büchern aus der Reihe „Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe“ – zum Beispiel „Die Tochter des Malers“ oder „Madame Piaf und das Lied der Liebe“ – geweckt. (Aufbau Verlag)

Büchereimitarbeiterin Angela Kuntz

„Blind“ von Christine Brand

Der blinde Nathaniel ist per App mit einer Frau verbunden, die ihm beim Suchen eines bestimmten Hemdes behilflich sein wollte. Da hört er auf einmal einen furchtbaren Schrei und bekommt keine Antwort mehr von ihr. Er ist überzeugt, dass ihr etwas Furchtbares zugestoßen ist, aber keiner glaubt ihm, denn es wurde keine Frau als vermisst gemeldet. Es geht so weit, dass Nathaniel am Schluss sogar selbst in Verdacht gerät, obwohl er gleich diesen angeblichen Überfall bei der Polizei gemeldet hat. Niemand hilft ihm, nur seine alte Nachbarin und eine Journalistin und gute Bekannte, die aber zufällig die Freundin des Leiters der Abteilung Leib und Leben bei der Schweizer Polizei ist, was die Sache aber auch nicht unbedingt erleichtert. Mir hat gut gefallen, dass das Buch so spannend war, dass man es nicht mehr aus der Hand legen konnte und so auf andere Gedanken in dieser schweren Zeit gekommen ist. (Blanvalet Verlag)

Ute Straßer, Büchereileiterin

Gemeindebücherei Lingenfeld

„Um den Leserinnen und Lesern auch während der Schließung Zugang zu den Medien der Gemeindebücherei zu ermöglichen, wird ab dem 24. April ein Hol- und Bringservice eingerichtet“, informiert Inge Pertermann, die Leiterin der Lingenfelder Gemeindebücherei. Nach vorheriger Bestellung per E-Mail (gemeindebuecherei_lingenfeld@t-online.de) oder Telefon (06344 5832, AB) würden Büchertaschen gerichtet, die vierzehntägig freitagnachmittags ausgeliefert werden. Medien, welche die Nutzer zurückgeben möchten, werden dabei mit abgeholt. Auch online Bücher in elektronischer Form auszuleihen, ist in Lingenfeld möglich, wie Pertermann erläutert: Für alle angemeldeten Nutzer bestehe die Möglichkeit, die Angebote der Onleihe Rheinland-Pfalz zu nutzen. Über Munzinger-online könne außerdem auf das Duden-Sprachwissen mit 18 Wörterbüchern sowie auf das Duden-Basiswissen Schule mit den wichtigsten Fächern aus Sekundarstufe I und II zugegriffen werden. Hier die Lesetipps der Gemeindebücherei Lingenfeld:

„Das Haus der Frauen“ von Laetitia Colombani

Das Buch erzählt dem Leser verschiedene Geschichten: die der erfolgreichen Staranwältin Solène, die nach einem Burnout ihr Leben neu ausrichtet. Zurück in die Anwaltskanzlei? Oder ihren Jugendtraum realisieren und Bücher schreiben? Oder? Sie übernimmt ehrenamtlich die Aufgabe einer Briefeschreiberin in einem Frauenhaus und mit jedem Gespräch, mit jedem Auftrag wächst ihr Mitgefühl und der Wunsch zu helfen. Und all dies wird umschlossen von der Geschichte des Frauenhauses, das Blanche Peyron 1926 begründete. Empfohlen für Leser mit historischem Interesse und Interesse an sozialen Brennpunkten. (Fischer-Verlag)

„Picknick im Dunkeln“ von Markus Orths

Stan Laurel (ohne Olli), allein im Stockdunkeln in einem tunnelähnlichen Raum, stolpert über Thomas von Aquin. Zwischen beiden entspannt sich – leicht verständlich und in der für Stan Laurel typischen humorvollen Art – ein philosophischer Dialog über das Leben, den Glauben und den Tod. Das Leben und der Sinn des Lebens kommen dabei zur Sprache. Die beiden machen sich auf die Suche nach Licht und geraten im Tunnel an Grenzen, Öffnungen und schließlich an ein Ende… Empfohlen für Leser von historischen Romanen und Interessenten an einfach erklärter Philosophie. (Carl Hanser Verlag)