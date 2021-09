Nach langer Abstinenz bedingt durch die Corona-Pandemie, will es die Künstlergruppe KreArt wagen, eine Ausstellung zu stemmen. Neun Künstler aus der Gruppe und sechs Gastkünstler haben sich vorgenommen, eine über Sommer leerstehende alte Scheune in Mutterstadt an zwei Wochenenden mit Kunst zu füllen. Los geht es am Freitag, 10. September.

Für die Ausstellung in der Scheune eines ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebs in der Schulstraße steht den Künstlern laut Maike Müller von KreArt Elias Weinacht mit seinem neu gegründeten Verein Hof.Kultur zur Seite. Für diesen Verein ist es die erste Veranstaltung (wir berichteten). Die Aktiven bei KreArt wiederum haben im vergangenen Jahr ihre Bilder in Schaufenstern in Mutterstadt ausgestellt. Jetzt wird also eine Scheune künstlerisch belebt.

Die teilnehmenden Künstler sind Ursula Börner, Sandra Braun, Edda Henßler, Kathrin Kirchner, Michael Kunz, Maike Müller, Gabriele Schmidt, Emil Stenger und Melanie Wieser von KreArt. Als Gastkünstler dabei sind Nadine Becker, Oliver Braun, Anja Henßler, Daniela Olbert-Sinn, Kurt Reinhard, Stefan Schmitt und Gabriela Völker. Die dargebotene Kunst umfasst vieles von Malerei, Fotografie, Literatur, Stelen und Skulpturen bis hin zur Treibholzkunst.

Süße Unterstützung in Form von Waffelverkauf kommt vom Landfrauenverein und den Turnerfrauen der TSG Mutterstadt. Das Weingut Hartmetz-Kling aus Kleinkarlbach schenkt aus.

Noch Fragen?

„Kunst in der Scheune“, Schulstraße 23, Mutterstadt. Vernissage am Freitag, 10. September, 18 Uhr, begleitet vom Handharmonika-Club Mutterstadt. Ausstellung geöffnet am 11. und 12. September sowie am 18. und 19. September, jeweils samstags von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr.