Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer will die Landstraße L522 zwischen Weisenheim am Sand und Lambsheim sanieren. Darüber hat der LBM am Montag informiert. Start der Maßnahme, die in mehreren Bauabschnitten durchgeführt werden soll, ist für den Sommer vorgesehen. Der LBM plant die Arbeiten unter Vollsperrung der Straße durchzuführen. Die Umleitungsstrecken sollen je nach Bauabschnitt angepasst und ausgeschildert werden. Für die Dauer der gesamten Maßnahme rechnet der LBM mit etwa viereinhalb Monaten Bauzeit. Details zum Ablauf und den genauen Baubeginn will die Behörde zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen. Auf einem etwa 3,2 Kilometer langen Streckenabschnitt soll die Asphaltschicht der Fahrbahn auf der L522 um zwölf Zentimeter abgefräst werden, um sie durch eine 16 Zentimeter dicke Schicht zu ersetzen. Außerdem müsse in Teilbereichen des Abschnitts die Tragschicht erneuert werden. Die Kosten schätzt der Landesbetrieb Mobilität auf rund 1,5 Millionen Euro.