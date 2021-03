Schön, dass sich Christian Baldauf bei der Suche nach kurzen Impfwegen einbringen will. Aber seinen „runden Tisch“ hätte es nicht gebraucht.

Seit über einer Woche ist in der Region der Vorschlag von SPD-Mann Martin Haller auf dem Tisch, beim Land die Änderung des Einzugsgebiets der beiden Corona-Impfzentren Schifferstadt und Frankenthal zu beantragen, damit Bürger aus dem Norden des Rhein-Pfalz-Kreises das näher liegende Impfangebot nutzen können. Und aus Mainz hieß es, dass das recht einfach sei, wenn man es vor Ort denn wolle. Dennoch ist über eine Woche lang nicht nur nichts geschehen, sondern Landrat Clemens Körner (CDU) hat viel Wenn und Aber bemüht, damit alles bleibt, wie es ist.

Die angeblich noch offenen Fragen, die Christian Baldauf jetzt noch dem Landesimpfkoordinator stellen will, sind längst geklärt oder hätten auf dem üblichen Weg zwischen Kreis, Stadt und Land geklärt werden können. Dazu brauchte es nicht den Einsatz des CDU-Spitzenkandidaten, sondern die Eigeninitiative des Landrats für Bürger seines Landkreises. Die Leidtragenden sind all jene, die in diesen Tagen Schlag auf Schlag ihre Impftermine für Schifferstadt bekommen und denen damit der kurze Weg nach Frankenthal, der längst geschaffen sein könnte, verwehrt ist.