Knapp 1000 Lastkraftwagen haben Mario Schmidt und Jens Brückner zwischen 9 und 11 Uhr auf der A 61 gezählt. Viele haben den nötigen Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Die Lkw-Beobachtung gehört zu einer Aktion des Autoclubs Europa (ACE), der auf diesen Missstand hinweisen will. Denn mangelnde Abstände kosten immer wieder Menschenleben.

In Deutschland sind im vergangenen Jahr 488 Lastwagen in Stau-Enden gefahren, dabei wurden 45 Lkw-Fahrer und acht Insassen von Personenwagen getötet. In Rheinland-Pfalz kostete das Auffahren