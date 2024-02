Nach dem Tod eines vier Jahre alten Mädchens im Freigelände der Kindertagesstätte Haus des Kindes werden in der Kita seit Donnerstag wieder Kinder betreut. Mit eingeschränktem Betrieb, wie die Gemeinde Limburgerhof auf ihrer Homepage schreibt. Des Weiteren sollen infolge des Unfalls in den kommunalen Kitas im Ort Topfstelzen nicht mehr als Spielgerät angeboten werden.

Die Plätze in den eigens zusammengestellten Kita-Gruppen seien derzeit ausreichend, schreibt die Gemeinde weiter. Am 28. Februar werde es ein Gespräch zwischen der Kita-Leitung und dem Träger geben, wie in der kommenden Woche Öffnungszeiten und Platzzahl an die dann aktuelle Personalsituation angepasst werden. Die Kinder freuten sich, wieder zurück in die Kita und zu ihren Freunden zu kommen.

Derweil ist von der Gemeinde nach eigenen Angaben im Vorfeld der Wiedereröffnung „auch auf Empfehlung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz und des Jugendamtes Rhein-Pfalz-Kreis“ die Anweisung an alle kommunalen Kitas ergangen, bis auf Weiteres keine Topfstelzen mehr einzusetzen.

Ermittlungen dauern noch an

Am 15. Februar hatte sich ein Mädchen nach offiziellen Angaben mit den Schnüren an Topfstelzen, einem Laufspielzeug, auf einer Rutsche auf dem Freigelände der Kita Haus des Kindes in Limburgerhof stranguliert. Die eingeleitete Reanimation blieb erfolglos, das Kind war nicht mehr zu retten. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, ergab die Obduktion, dass das Kind an einem Hirntod aufgrund der Unterversorgung von Sauerstoff in Folge der Strangulation verstarb.

Die Ermittlungen, besonders die Vernehmungen, dauern an. Aus diesem Grund möchte sich der Frankenthaler Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber zu Einzelheiten nicht äußern. „Wir ermitteln derzeit gegen Unbekannt und untersuchen, welche Personen schuldhaft ihre Pflichten verletzt haben und ob aufgrund der Pflichtverletzung der Tod des Kindes verursacht wurde“, erläutert er im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Spielzeughersteller warnen

Insbesondere stehe die Verletzung der Aufsichtspflicht im Fokus der Ermittlungen. Dabei könne auch untersucht werden, ob die Organisation des Kita-Betriebs ausreichend gewesen sei, damit die Aufsicht durch das Personal im nötigen Umfang gewährleistet werden konnte. Zu weiteren Details der Ermittlungen wollte sich Ströber nicht äußern, etwa ob auch untersucht wird, ob die Sicherheit der Spielgeräte gewährleistet gewesen war.

Hersteller im Internet warnen indes beim Kauf von Topfstelzen vor der Strangulationsgefahr und weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Spielzeug nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen von Kindern ab drei Jahren verwendet werden dürfe. Die Topfstelzen sehen aus wie umgedrehte Plastikeimerchen. Sie haben lange Schlaufen, mithilfe derer sich die Topfstelzen unter die Füße geklemmt werden können.